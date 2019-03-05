"Нафтогаз" обновил финплан с учетом установки бесплатных счетчиков газа

Премьер Гройсман поручил компании начать информировать людей, что им нужно делать для установки счетчиков за счет НАКа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила Кабинету министров отредактированный вариант финансового плана компании с учетом оплаты установки счетчиков на газ для населения.

Читайте такжеКабмин сократил норму потребления газа для населения без счетчиков

Об этом на селекторном совещании в правительстве заявил глава компании Андрей Коболев.

«Мы направили последнюю версию финансового плана, в которой мы откорректировали предложение, которое было в прошлом году, с целью включения в капитальные расходы покупки счетчиков, потому что это средства, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском учете как капитальные вложения. Без финансового плана мы такие вещи оплачивать не имеем права», - сказал он.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что нужно предусмотреть механизм регрессивных исков к облгазам для возвращения средств НАКу, поскольку те должны были установить счетчики украинцам за свой счет.

Также глава правительства поручил «Нафтогазу» начать информировать людей, что им нужно делать для установки счетчиков за счет НАКа. Кроме того, премьер хочет увидеть от компании план по установке 3 миллионов счетчиков на газ домохозяйствам.

«Система – куда должен обратиться человек, сколько времени это займет и так далее», - сказал Гройсман, добавив, что поручит согласовать новый финплан «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров поручил «Нафтогазу» обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в решении указано, что Министерство экономического развития и торговли должно учесть средства, которые будут потрачены на счетчики, в финансовом плане «Нафтогаза».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что компании для установки газовых счетчиков домохозяйствам необходимо заключить прямой контракт с потребителями, а также предусмотреть в своем финплане соответствующие средства.