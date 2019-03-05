Сотрудники «Укрнафты» вышли на митинг против судебного произвола

«Укрнафта» требует остановить вмешательство членов Высшего совета правосудия в дело о неправомерной передаче Госгеонадрами спецразрешения на пользование недрами другой компании.

Сотрудники крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» во вторник в ходе мирной акции протеста призвали Высший совет правосудия остановить давление на судей в деле о неправомерной выдаче Государственной службой геологии и недр спецразрешения на добычу газа и газового конденсата на участке в Полтавской области частной компании «Аркона Газ-Энергия».

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие до 1000 человек.

«Мы пришли сегодня на этот митинг, потому что увидели, что судьи находятся под колпаком Высшего совета юстиции. Потому призываем: оставьте в покое судей, пускай они принимают решение независимо. На сегодня Высший совет правосудия, по сути, безнаказан. Дисциплинарные жалобы членами ВРП могут рассматриваться бесконечно, установленных сроков нет. Потому мы требуем установить четкие сроки рассмотрения членами ВРП дисциплинарных производств на действия судей, чтобы прекратить их бесконечное затягивание», - отметил в ходе проведения митинга Глава объединенной профсоюзной организации работников «Укрнафты» Игорь Копач.

«Требования трудового коллектива «Укрнафты» просты – мы призываем остановить давление и административное влияние членов ВРП на всех судей, в том числе тех, которые рассматривают судебные дела с участием «Укрнафты» и компании «Аркона Газ-Энергия» путем манипуляций с рассмотрением дисциплинарных жалоб на судей. Мы решительно выступаем за защиту независимости судебной власти, требуем от членов Высшего совета правосудия не вмешиваться в работу судей», - добавил в комментарии УНИАН ведущий юрисконсульт «Укрнафты» Евгений Киселёв.

По его словам, уже более трех лет «Укрнафта» в судебном порядке добивается права на использование недр на участке Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади. Юрисконсульт отметил, что с 2004 года у «Укрнафты» было спецразрешение на геологическое изучение этого участка и компания имела законные права на продолжение осуществление добычи углеводородов на месторождении. Однако, в 2016 году Госгеонадра по формальным причинам отказало компании в продлении этого спецразрешения. Тем временем, соответствующее разрешение получила малоизвестная на тот момент частная компания «Аркона Газ-Энергия», которая не имела ни финансовой, ни материально-технической базы для осуществления сложной геологической деятельности з углеводородами.

При этом, представитель «Укрнафты» отмечает, что за получение спецразрешения «Аркона Газ-Энергия» оплатила сбор в размере 3,8 млн грн, тогда как «Укрнафта» готова была заплатить в бюджет 40-45 млн грн, а в случае проведения открытого аукциона – от 90 до 110 млн грн. Таким образом, потеря спецразрешения на добычу газа для такого предприятия как «Укрнафта» несет многомиллионные убытки для предприятия, его акционеров, государственного бюджета и государства в целом.

Юрисконсульт добавил, что в настоящее время в судах ведется два процесса по Червонолуцкому месторождению.

«Первый процесс – это иск, поданный «Укрнафтой» в 2017 году сразу после выдачи спецразрешения компании «Аркона Газ-Энергия». Окружной административный суд оставил этот иск без рассмотрения, апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе. Суды, фактически, отказали «Укрнафте» в ее конституционном праве на доступ к правосудию. В апреле будет год, как Верховный суд не выносит решения по этому делу», - отметил Евгений Киселёв.

Второй процесс, по его словам, открыт по иску Генеральной прокуратуры, которая требует проведения повторного открытого аукциона. Окружной административный суд отказал в удовлетворении этого иска.

«Сейчас дело находится на стадии апелляционного пересмотра в Шестом апелляционном административном суде. Судьи в этом деле взяли самоотвод в связи с тем, что на них осуществляется давление со стороны Верховного совета правосудия», - добавил юрисконсульт.

При этом он отметил, что «Укрнафта» намерена продолжать активные законные действия по восстановлению своих нарушенных прав.

«Если мы не добьемся положительного решения вопроса о выдаче разрешения на использование недр на участке Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади - будем обращаться в международные судебные инстанции, в частности Европейский Суд по правам человека. Также, мы оставляем за собой право организовывать акции протеста национального характера. Поднимется вся отрасль с 20-тысячным рабочим коллективом «Укрнафты», - подытожил Евгений Киселев.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Окружной административный суд Киева отклонил иск Генеральной прокуратуры Украины о признании незаконной выдачи Государственной службой геологии и недр разрешения частной компании «Аркона Газ-Энергия».

Госгеонедра в 2017 году без проведения конкурса выдала разрешение на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области частной компании «Аркона Газ-Энергия». Журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании связаны с окружением президента Украины Петра Порошенко.

В частности, журналисты доказали связь собственников "Аркона Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

В 2018 году компания увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% - до 1,448 млн тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 млрд куб. м

«Укрнафта» в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 млрд грн ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 млн грн были направлены в местные бюджеты.