Игра со временем: сколько еще будем крутить стрелки часов

Приход весны - это не только долгожданное тепло после зимних морозов и метелей, но и очередной переход на летнее время. Традиционно он произойдет в последнее воскресенье марта - в ночь с 30 на 31, в 3 утра. Украинцы переведут стрелки часов на один час вперед. А это значит, что спать будем на час меньше. Такое часовое действо осуществляется согласно постановлению Кабинета министров аж от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины». С тех давних пор украинцы крутят свои часы в марте – на час вперед, в октябре – на час назад.

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Эксперты от медицины из года в год предупреждают, что «стрелочная игра» тяжело воспринимается организмом. Существует понятие биоритмов - это внутренний будильник. И когда непонятным и ничем не обоснованным для организма человека решением его нарушают, то это грозит расстройством сна, снижением трудоспособности, утомляемостью и депрессией.

Но несмотря на такой неутешительный медицинский прогноз, мы продолжаем десятки лет мучить свой организм. Видимо, учитывая аргументы правительства тех времен – перевод стрелок часов дает немалую экономию электроэнергии. В Европе тоже крутят часы, но вот только в последнее время там серьезно задумались – а нужно ли это делать? Проведена масса исследований, опросов. Как результат - в ближайшей перспективе от этой практики в Европе откажутся.

В Украине, похоже, нынешней целесообразностью перевода стрелок часов никто не занимается. Еще в прошлом году, когда Европарламент впервые поднял вопрос актуальности «летнего» и «зимнего» времени, в Минэкономразвития на запрос УНИАН сообщили: «Экономическое обоснование ежегодного перехода на «летнее» время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на «летнее» время в Минэкономразвития отсутствуют». В Верховной Раде, правда, со ссылкой опять-таки на Минэкономразвития, отметили, что «Украина может отменить переход на «зимнее» и «летнее» время, принимая во внимание такую ​​же стратегию Евросоюза. Это объясняется отсутствием данных об экономической целесообразности подобных переходов и ориентацией на европейское законодательство…».

УНИАН решил обратиться к народным депутатам с вопросом – как они относятся к переводу стрелок часов и не собираются ли поднять этот вопрос на законодательном уровне, с учетом нового решения ЕС? Ответы были следующими:

Виталий Куприй (внефракционный): «Цель перевода стрелок часов была в экономии электроэнергии. В советские времена нам говорили, что это - нужное дело, что это – экономия. И если экономия есть, то в той ситуации, в которой находится Украина, это важно. Но у меня нет ни информации, ни расчетов по этим данным. Насколько я понимаю, этим должен заниматься Кабмин. Но поднять этот вопрос можно».

Юрий Деревянко (внефракционный): «Я не вижу проблем с переводом стрелок часов, но Украина должна синхронизировать время с европейскими странами, чтобы было удобно логистически. Думаю, больше будет экономии не от перевода стрелок часов, а если мы уничтожим схему «Роттердам+» и тех, кто ее придумал, посадим на скамью подсудимых. Для людей, точно, будет больше пользы. А если Минэкономики до сих пор не может разобраться, есть ли польза от перевода стрелок, то тогда министерство полностью не компетентно».

Алексей Гончаренко (фракция БПП): «Я не владею этой темой. Нужно для начала все подсчитать, выяснить. В депутатском кругу эта тема сейчас не обсуждается».

Оксана Корчинская (Радикальная партия): «Прошу прощения, но я точно об этом сейчас думать не буду».

А вот заняться подсчетами и все же подумать – что как раз в компетенции парламентариев – давно пора. Чтобы не опоздать за Евросоюзом, в котором «часовые» страсти не стихают.

Европейцы против

За отмену перевода стрелок часов выступил в прошлом году Европарламент, он обратился в Еврокомиссию с просьбой дать оценку этому «часовому» правилу. Приложил к обращению и последние исследования - никакой экономии электроэнергии не происходит, а вот риски для здоровья людей и животных есть и немалые. В ответ Европейская комиссия запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать свое мнение относительно «часовой» проблемы. Затем Брюссель обнародовал результаты опроса: более 80% из 4,6 миллиона проголосовавших высказались за отмену перехода на «зимнее» и «летнее» время. Учтя пожелания населения, Еврокомиссия предложила отменить перевод часов с 2019 года. Странам-члeнам EC было предложено до апреля определиться, в каком времени они хотят остаться – «летнем» или «зимнем». Но власти многих стран со ссылкой, что для разбирательства отведен слишком малый срок – особенно с учетом интересов транспортной сферы, где подобные изменения грозят временной путаницей – предложили перенести принятие решения. 4 марта Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. Европарламент должен проголосовать за это в ближайшие недели. Следующая встреча министров транспорта стран ЕС по этому поводу запланирована на июнь. За решение об отмене перевода часов еще должны проголосовать все страны-члены ЕС.

«Часовой» вопрос для ЕС сложный, так как на территории Евросоюза существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах - опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах, в том числе в Финляндии и странах Балтии – восточноевропейское (на два часа раньше гринвичского, соответствующее украинскому).

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. Но в скором времени, вероятнее всего, оно будет отменено.

Игра со временем по-украински

Украинская история перевода стрелок часов началась со времен СССР, частью которого, к сожалению, суждено было быть нашей стране. «Советы» впервые перешли на «летнее» время в 1917 году. В 1930 году перевод часов был отменен, зато было введено «декретное» время - стрелки часов перевели на час вперед относительно поясного времени. В 1981 году Союз вновь перешел на «летнее» время, причем «декретное» не отменялось. Таким образом, до сих пор страны бывшего СССР, в которых практикуется перевод стрелок, на два часа «опережают» поясное время! Только одна очень серьезная организация СССР никогда не баловала с часами – Центр управления космическими полетами. Он до сих пор работает по «зимнему» часовому стандарту.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР. После обретения независимости порядок исчисления времени на территории нашей страны был определен постановлением Кабинета министров от 1996 года. Периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. Дело в том, что 95% территории Украины находится во втором часовом поясе. Только Луганская, частично Донецкая и Харьковская области расположены в третьем, а большая часть Закарпатской области – в первом часовом поясе, где местное время отличается от поясного на 50 минут. То есть, природный полдень для большинства территории Украины соответствует 12 часам дня, когда солнце должно быть прямо над головой. Зимой мы как раз живем согласно своему географическому времени, а летом – переходим на режим одного часа вперед.

В 1996 году Государственная комиссия единого времени и эталонных частот во главе с академиком Ярославом Яцкивым разработала переход страны на региональный график работы. Смысл в следующем: поскольку Ужгород и Донецк – «окраины» часового пояса и между ними разница примерно 50 минут, предлагалось сместить начало работы в Донецке на 8.30, а в Ужгороде – на 9.30. Президент, в то время Леонид Кучма, согласился с идеей, был выдан указ, но в последний момент ничего не произошло. Буквально за два дня до начала действия указа он был приостановлен. В Украине продолжился переход на «летнее» и «зимнее» время.

Потом были попытки отменить перевод стрелок часов в 2010 году, но у парламента дальше разговоров дело не пошло. Следующий шаг был сделан в 2011 году: вопрос был поднят ввиду того, что на тот момент «старший товарищ», на сегодня – враг и агрессор – Россия перешла жить на «летнее время». Правящие тогда в Украине «регионалы» постарались в этом соответствовать Москве и разработали соответствующий законопроект. В октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла этот закон, но натолкнулась на шквал критики со стороны экспертов и представителей Западного региона, для которых такое решение было критическим. В случае установления «летнего» времени в зимний период, светлое время суток наступало бы зимой после 9 часов утра.

Ученые, в том числе специалисты Украинского гидрометеорологического центра, направили власти открытое письмо, в котором заявили, что, учитывая географическое расположение Украины, считают «естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени… Подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это необходимо сделать путем перехода именно на «зимнее» время, отменив «летнее»».

Но парламентарии поступили проще - через несколько месяцев упразднили принятый закон, и больше этой темой не занимались.

Что же касается основной цели перевода часов – экономии электроэнергии, то на сегодняшний день такая мотивация не актуальна. При избытке производства электричества двухпроцентная экономия, о которой не раз заявляли представители профильного ведомства в былые времена, мизерная. Да и население само устанавливает свой режим активности. И еще один момент – если утром мы «экономим» на свете, то вечером, с учетом технического прогресса, наоборот, еще больше потребляем. Остается только добавить «часовой» удар по организму.

С учетом перечисленного, давным-давно нашим парламентариям нужно было обратиться к специалистам и разобраться с «игрой со стрелками». Хотя бы для того, чтобы идти в одну ногу с Европой. Но сейчас они заняты более важными делами – выборами…

Нана Черная