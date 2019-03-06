Сейчас в Украине нет необходимости перевода стрелок часов – эксперт по энергетике

По словам эксперта, необходимость перевода часов не подкреплена никакими расчетами.

Украина по примеру Европейского Союза могла бы отказаться от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает «Обозреватель». По его словам, на сегодняшний день нет расчетов, которые бы подтверждали целесообразность перевода стрелок.

Читайте такжеКомитет Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время с 2021 года

"Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Для этого надо было смещать пиковые часы, растягивать их на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет", – пояснил эксперт.

"Человекоцентричная политика, которая реализуется в странах Европейского Союза, заключается в том, что, когда смещаются часы, это физиологически вредит человеку. Исходя из этого тезиса, человек ставится выше вопросов экономии электроэнергии", – добавил он.

По словам Рябцева, перевод стрелок в Украине зависит только от решения исполнительных органов власти, и его необходимость не подкреплена никакими расчетами.

"Насколько мне известно, таких расчетов нет. Мы пользуемся с советских времен расчетами советского Госплана. Например, мне лично значительно лучше просыпаться и засыпать, когда время на часах совпадает с солнечным временем", – добавил эксперт.