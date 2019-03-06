«Нафтогаз» подаст жалобу против «Газпрома» в Еврокомиссию

По словам исполнительного директора компании, Еврокомиссия должна применить к «Газпрому» необходимые меры, чтобы злоупотребления прекратились.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце апреля подаст жалобу в Европейскую комиссию с просьбой принять необходимые меры против нарушения российской компанией «Газпром» антимонопольного законодательства на рынке газа в Европе.

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Такую информацию УНИАН подтвердил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пояснив, какие именно действия «Газпрома» являются антиконкурентными.

«Мы действительно подготовили жалобу в Еврокомиссию на российский «Газпром» и планируем подать ее в конце апреля. Российская компания нарушает антимонопольное законодательство ЕС, в связи с этим мы попросим Европейскую комиссию вмешаться и обеспечить конкуренцию на рынке газа», - подтвердил он.

Витренко отметил, что если бы «Газпром» не препятствовал конкуренции на рынке газа, то цена на газ для европейских и украинских потребителей могла бы быть ниже.

«Если бы «Газпром» не блокировал транзит газа из Центральной Азии, экспорт газа других компаний из России, продажу газа на границе Украины и России, то на рынке ЕС было бы больше конкуренции и ниже цены на газ. Это и есть антиконкурентное поведение российской компании», - сказал он.

По словам Витренко, от такого неконкурентного поведения страдают покупатели газа в Европе, в том числе и Украина, поскольку наша страна тоже покупает газ на европейском рынке.

Топ-менеджер отметил, что подобные действия «Газпрома» должны быть урегулированы со стороны Европейской комиссии.

«Еврокомиссия должна применить необходимые меры к «Газпрому» для того, чтобы злоупотребления прекратились. Эти меры могут включать и штрафы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Еврокомиссия направила «Газпрому» Уведомление о претензиях. В этом документе было изложено предварительное видение Еврокомиссии, согласно которому компания нарушила антимонопольные правила ЕС, реализуя единый подход при продаже газа для 8 стран-членов Евросоюза (Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии и Чешской Республики). Такая стратегия могла создать возможности для «Газпрома» неправомерно использовать свое положение. После этого Еврокомиссия начала соответствующее антимонопольное расследование.

Европейская комиссия провела расследование присутствия российского газового монополиста «Газпром» на рынках природного газа Центральной и Восточной Европы, выявила ряд предпосылок для нарушений антимонопольного права и в мае 2018 года обязала «Газпром» обеспечить конкурентную цену для потребителей упомянутого региона и устранить ограничения на продажу газа. Тогда Комиссия отметила, что подобное нарушение может повлечь штрафные санкции в размере до 10% от мирового оборота компании.