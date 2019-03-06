Кабмин не продлил контракт Коболеву и оглашает конкурс на нового главу «Нафтогаза»

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабинет министров решил не продлевать контракт нынешнему главе правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также объявит новый конкурс на занятие этой должности.

Читайте также"Более семи цифр до запятой": Коболев отказался назвать свою зарплату

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что срок действия контракта Коболева завершается 22 марта.

«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

Также Гройсман добавил, что Кабмин обратится в наблюдательный совет компании, чтобы получить рекомендации по условиям нового контракта с будущим главой правления НАК.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля стало известно, что наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с главой правления «Нафтогаза».

16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям. Действующий контракт с Коболевым истекает в конце марта этого года.