Мощность второго энергоблока Южно-Украинской АЭС повышена до 101,5%

Повышение мощности второго энергоблока ЮУАЭС состоялось в рамках реализации НАЭК «Энергоатом» программы повышения мощности действующих энергоблоков АЭС.

6 марта энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС выведен на уровень тепловой мощности 3045 МВт, что соответствует 101,5% его проектной мощности. 45 сверхпроектных тепловых мегаватт мощности позволяют получить около 15 дополнительных электрических мегаватт с энергоблока.

Повышение мощности второго энергоблока ЮУАЭС состоялось в рамках реализации НАЭК «Энергоатом» программы повышения мощности действующих энергоблоков АЭС.

Как отметил главный инженер ЮУАЭС Николай Феофентов, спецификой этой модификации для энергоблока №2 в сравнении с «пилотным» энергоблоком №1 ЮУАЭС, где уже успешно завершена опытная эксплуатация на мощности 3045 МВт, является «смешанная» активная зона, в состав которой входит ядерное топливо компаний Westinghouse и ТВЭЛ.

«Благодаря усилиям специалистов отдела ядерной безопасности и службы анализа безопасности Южно-Украинской АЭС, а также нашей научной поддержки центром проектирования активных зон Харьковского физико-технического института, были разработан необходимые обосновывающие материалы. После прохождения государственной экспертизы в Государственном научно-техническом центре ядерной и радиационной безопасности эти материалы согласованы Госинспекцией ядерного регулирования Украины. И вот сегодня, 6 марта, оперативный персонал приступил к выполнению графика освоения мощности 3045 МВт на энергоблоке №2. Это важный, нужный и очень своевременный шаг», - подчеркнул Николай Феофентов.

Напомним, что энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был выведен на уровень тепловой мощности 3045 МВт 1 ноября 2016. Повышение мощности энергоблоков ВВЭР-1000 - является общемировой практикой. По этому пути пошли практически все страны, где эксплуатируются атомные блоки данной конструкции. В частности, в Болгарии и Чехии реакторные установки ВВЭР-1000 используются на 104% мощности. В Украине подготовка к повышению мощности атомных блоков началась в 2007-2008 гг. Специалисты ЮУАЭС принимали непосредственное участие в разработке обосновывающих документов по определению методов и способов выполнения этой задачи. Первый южно-украинский «миллионник» стал пилотным в реализации утвержденной НАЭК «Энергоатом» соответствующей отраслевой программы.

Справка. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).