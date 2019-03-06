Нефтяную компанию Венесуэлы перевели на обслуживание в санкционный банк РФ

Власти РФ приняли решение перевести счета венесуэльских компаний после консультаций с ними, сообщили источники.

Расчеты венесуэльских компаний, включая государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA, будут переведены в попавший под санкции США банк Российская финансовая корпорация, сообщило во вторник вечером государственное агентство РИА Новости.

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Это подтвердил источник Рейтер, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, решение принималось на правительственном уровне, PDVSA попала под санкции США и не может больше обслуживаться в крупных российских банках, так что было предложение перевести ее на обслуживание в РФК.

В феврале Рейтер писал, что менеджмент Газпромбанка принял решение заморозить счета PDVSA и компаний, связанных с ней, из-за санкционных опасений.

Власти РФ приняли решение перевести счета венесуэльских компаний после консультаций с ними, пишет РИА со ссылкой на источники.

“РФК станет ключевым банком для обслуживания всего венесуэльского бизнеса, в первую очередь PDVSA,” - цитирует агентство своего собеседника.

В банке РФК нет информации о том, что венесуэльские компании, включая PDVSA, намерены перевести свои счета в банк, говорится в комментарии его представителя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать новость, указав, что “Кремль не занимается открытием счетов и согласованием с бизнесом”.

США ввели санкции против РФК, принадлежащего российскому экспортеру оружия - Рособоронэкспорту, и ряда бизнесменов в апреле 2018 года, чтобы наказать Москву за ее предполагаемое вмешательство в выборы в США 2016 года и другую “злонамеренную деятельность”.

В конце января 2019 года Вашингтон ввел масштабные санкции против PDVSA, призванные ограничить доступ президента страны Венесуэлы Николаса Мадуро к экспортной выручке от продажи нефти.