Облгазы Фирташа продавали промышленности газ, предназначенный для населения - Коболев

Информационная система суточного балансирования газа зафиксировала соответствующие факты.

Информационная система, разработанная «Укртрансгазом» для функционирования суточного балансирования на рынке природного газа Украины, зафиксировала факты продажи облгазами, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, газа, предназначенного для нужд населения, промышленности.

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Об этом на пресс-конференции заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

"Я хочу сказать, что сегодня на совещании в регуляторе, которое инициировал «Укртрансгаз», обсуждался очень интересный вопрос. Система суточного балансирования газа показала факты того, что газ, который «Нафтогаз» передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании", - отметил он.

"Эта ситуация должна стать поводом для детального расследования: почему и как это произошло. А самое главное – как часто это происходило в прошлом», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта 2019 года перешла на суточное балансирование рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета Европейского Союза.

В конце декабря 2018 года НКРЭКУ в очередной раз перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2019 года. До этого в конце сентября регулятор перенес запуск балансировки с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

В ноябре 2018 года «Нафтогаз» обвинил облгазы в саботаже внедрения суточной балансировки рынка газа.

В госкомпании отмечали, что после завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточного балансирования были выявлены значительные недостатки в наполнении системы: неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами, что делает невозможным корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ПСО.

Большинство облгазов принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.