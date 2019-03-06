Обоснованность продажи газа с дисконтом компании "Эру-Трейдинг" проверит независимый аудит - "Нафтогаз"

По словам Коболева, у исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины Юрия Витренко еще в конце декабря возникли вопросы касательно определенных операций по продаже газа в компаниях, в которых больше не руководит Андрей Фаворов.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» проведет расследование с привлечением независимого аудитора по поводу обоснованности продажи газа по дисконтной цене компании «Эру Трейдинг», акционером которой ранее являлся действующий руководитель газового направления Андрей Фаворов.

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Об этом во время брифинга сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, комментируя информацию в СМИ о том, что исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко обратился в Наблюдательный совет с просьбой проверить наличие коррупционных схем при продаже газа в четвертом квартале 2018 года, к которым причастна компания «Эру Трейдинг» акционером которой являлся Андрей Фаворов.

«Понимая серьезность вопроса, посоветовавшись с Набсоветом, я предложил им завершить расследование с привлечением внешнего форензик аудитора. Это будет большая известная компания, которая даст независимую оценку, чтобы это были не мысли сотрудников, а заключение внешнего источника», - заявил он.

По мнению Коболева, у исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины Юрия Витренко еще в конце декабря возникли вопросы касательно определенных операций по продаже газа в компаниях, в которых больше не руководит Андрей Фаворов, и которые он передал в службу комплайенса компании.

«Комплайенс передал обращения в Наблюдательный совет, который на заседании рассмотрел эти материалы, и тогда выяснилось, что господин Фаворов, перед тем как прийти в «Нафтогаз», исполнил одно из условий компании вышел из акционеров тех компаний, которые торгуют газом на рынке Украины», - пояснил он.

Коболев отметил, что проверка комплайенса подтвердила то, что он вышел и на момент работы в «Нафтогазе» экономической заинтересованности в вопросах продажи газа не имел.

«Предварительный анализ транзакций показал, что они проводились в интересах компании и в рамках рыночной практики», - заявил глава компании.

По мнению главы НАКа, решение компании уменьшать запасы газа на тот момент оказалось правильным.

«В декабре мы помним, какая была ситуация: был профицит газа, было ожидание падения цены, «Нафтогаз» платил дивиденды. Наше общее решение было уменьшать запасы газа – это решение оказалось правильным. Если бы мы продавали газ в январе-феврале, мы бы недосчитались приблизительно 160 млн грн, мы успели продать газ на высоком рынке», - сказал он.

Коболев подчеркнул, что внешний аудит будет завершен в ближайшее время, что позволит расставить все точки над «і» в сложившейся ситуации.

Как сообщал УНИАН, в середине января "Нафтогаз" создал дивизионы «Газ» и «Нефть». Руководителем дивизиона «Газ» назначен Андрей Фаворов (экс-совладелец группы компаний «ЭРУ») он курирует вопросы добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.