Запорожская АЭС отключила от сети четвертый энергоблок

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 4 из 6 энергоблоков.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от энергосети четвертый энергоблок для проведения среднего планового ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"7 марта 2019 в 00:02 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта", - сказано в сообщении.

Компания сообщает, что на энергоблоке №3 Запорожской АЭС проходят одиннадцатые сутки текущего ремонта.

По состоянию на 7 марта на ЗАЭС в работе находятся 4 из 6 энергоблоков, при этом на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

6 марта атомными станциями выработано 269,47 миллиона кВт-ч электроэнергии.

"Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 1,27 миллиона кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.