«Северный поток-2» готов на треть — Газпром

Накануне в Дании сообщали, что пока не намерены разрешать России строить «Северный поток-2» в своих водах из-за ее агрессии на Востоке Украины и в Крыму.

Российский газовый монополист Газпром сообщил, что построил уже треть морского газопровода в обход Украины — «Северного потока-2».

«На данный момент в Балтийском море проложено 818 километров труб — это ровно треть от общей длины газопровода», — говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи представителей российской компании с австрийскими коллегами.

В Газпроме отмечают, что с начала 2019 года увеличили свою долю на газовом рынке Австрии почти на треть — на 32,9%. После завершения строительства «Северного потока-2» объемы поставки газа в Австрию и страны Центральной и Восточной Европы могут вырасти еще больше.

Сейчас Газпром получил разрешения на строительство «Северного потока-2» почти во всех странах, через воды и территорию которых планируют прокладывать трубопровод, в частности в России, Финляндии, Швеции и Германии. В то же время, единственной страной, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на сооружение газопровода является Дания.

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Накануне в Дании сообщали, что пока не намерены разрешать России строить «Северный поток-2» в своих водах из-за ее агрессии на Востоке Украины и в Крыму.

9 января стало известно, что США планируют ввести экономические санкции против крупнейших компаний-подрядчиков, которые строят российский газопровод «Северный поток-2». В частности против швейцарской компании Allseas, которая владеет кораблями, что могут прокладывать газопровод на большой глубине и аналогов которым нет.

В частности, 13 января стало известно, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал ряду немецких компаний письмо, в котором предостерег от участия в строительстве «Северного потока-2» и возможным введением американских санкций за это.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, которая осуждает строительство«Северного потока-2». Также 12 декабря в Конгрессе США приняли резолюцию против завершения строительства «Северного потока-2».