Коболев уже перечислил 1,7 миллиона зарплаты в "Нафтогазе" на благотворительность

В конце января глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о намерении направлять на благотворительность все доходы, которые он в течение 2019 года будет получать на своем посту в госкомпании.

За неполные два месяца глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев перечислил 1,77 миллиона гривень полученного в нацкомпании заработка на благотворительность.

Читайте также"Более семи цифр до запятой": Коболев отказался назвать свою зарплату

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"С момента принятия своего решения я сделал три перечисления - остаток зарплаты за январь и полную зарплату за февраль (двумя частями), вместе - 1 770 800 гривень", - сообщил Коболев.

По словам главы НАКа, информация о перечислении с январской зарплаты уже доступна на сайтах трех фондов, куда Коболев отправил средства, а данные о получении и использовании средств с февральской зарплаты фонды готовят к публикации.

Как сообщал УНИАН, в конце января глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о намерении направлять на благотворительность все доходы, которые он в течение 2019 года будет получать на своем посту в госкомпании.

Глава нацкомпании уточнил, что заработанные им средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" - в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также в июле Кабинет министров запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету "Нафтогаза Украины", члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень.

Так, глава правления Андрей Коболев получил в 2017 году 47,1 миллиона гривень, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 миллионов гривень, финдиректор Сергей Коновец - 15,2 миллиона гривень, член правления Юрий Колбушкин – 14 миллионов гривень, а также два члена правления, которые начали работу с мая 2017 года: Олег Прохоренко - 24 миллионов гривень и Николай Гавриленко - 10,4 миллиона гривень. В отчете указано, что всего управленческий персонал (шесть членов правления и девять директоров) заработал 214 млн грн за 2017 год. Кроме этого, сумма вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" за 2017 год составила 25,5 миллиона гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.