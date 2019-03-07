Стала известна цена импортного газа для Украины в феврале

В январе средняя цена импортного газа составляла 318 долларов за 1 тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в феврале 2019 года составила 291 доллар за 1 тысячу кубометров, что на 8,8% меньше, чем в январе 2018 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 28 февраля 2019 года, которая составляет 7865,04 гривни, или 290,91 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года средняя цена импортного газа составляла 318 долларов за 1 тысячу кубометров.