Гройсман – Коболев. Скандал на руку Кремлю

Нынешнюю выборную кампанию захлестывают скандалы. Очередной связан с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что с ним не будут продлевать контракт.

«22 марта заканчивается контракт с председателем правления «Нафтогаза». Это значит, что мы должны принять решение с точки зрения эффективности корпоративного управления. Сегодня мы принимаем решение о том, чтобы 23 марта объявить конкурс на должность председателя правления «Нафтогаза», - сказал Гройсман. По его словам, с Набсоветом НАК будут обсуждаться новые условия контракта, скорее всего, они коснутся зарплатных и премиальных выплат.

В принципе, действия Гройсмана нельзя назвать непоследовательными. Он еще в январе, в ответ на бурную критику миллионных доходов менеджеров «Нафтогаза», особенно обострившуюся после выплат за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, уверил - больше подобного не допустит. И предложил Набсовету НАК пересмотреть контракты с руководством, дабы исключить «заоблачные» зарплаты и бонусы. В ответ на это Коболев заявил, что Кабмин не имеет право по законодательству диктовать свои условия и назвал тему его зарплаты «политической», пообещав отдавать всю свою прибыль на благотворительность.

Не приняв во внимание пожелание премьера, Набсовет «Нафтогаза» решил продлить с Коболевым контракт и установить его месячный оклад в размере более 2 миллионов гривен.

В ответ Гройсман сделал заявление о контракте Коболева. Последний не остался в долгу: «Как предварительное решение правительства об окончании моего контракта, так и текущее решение об объявлении конкурса – противоречит украинскому законодательству, более того, такую мысль разделяет и международное сообщество, и организации, которые были спонсорами реформ корпоративного управления и помогали проводить этот закон… Это противоречит духу реформ, потому что вся идеология заключалась в том, что для главного акционера компании - правительства, основным инструментом управления является Наблюдательный совет», - заявил Коболев. По его словам, Кабинет министров не имеет полномочий принимать кадровые решения, поскольку для этого в «Нафтогазе» был создан Наблюдательный совет.

«Результат реформы, которая проводилась с государственными компаниями в нашей стране такой, что полномочия увольнять, назначать, менять зарплату, премии выписывать – это полномочия исключительно Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», и это можно проверить в законе», - сказал глава НАКа.

Пока остается неизвестным, как он себя поведет – будет ли оспаривать решение Кабмина, или примет участие в конкурсе.

Ругань на публике

Формальная причина всех этих публичных пикирований – стартовавшая в 2015 году реформа корпоративного управления согласно принципам Организации экономического сотрудничества и развития. Благодаря ей, управление в госкорпорациях аккумулируется в руках Набсоветов, которые избираются правительством. Нововведение призвано пресечь коррупцию и исключить руководство госкомпаниями в ручном режиме. В 2016 году был сформирован Набсовет «Нафтогаза», с этой минуты и началось противостояние центральной власти с компанией.

Решения Гройсмана полностью расходились с решениями Набсовета НАК, который во всем поддерживал Коболева. Начались и обоюдные судебные тяжбы – от выплат компенсаций за поставку газа населению до споров о тарифах и механизме выплат субсидий. Гройсман даже обвинил НАК в попытках влиять на цены на газ. Кроме того, премьер торопил «Нафтогаз» с проведением анбандлинга, а Коболев упирался – это сейчас не к месту, так как может повлиять на судебные тяжбы с «Газпромом».

Своими победами над российским газовым монополистом в судах и блестящей финансовой отчетностью Коболев укреплял свои позиции. Но и тут произошел скандал – с премиальными выплатами за победы над «Газпромом». Коболев получил свои «выигрышные» 8 миллионов долларов, которые отправил в США маме «на сохранение».

Кабмин, в лице Гройсмана, нашел повод для публичной атаки на «Нафтогаз» из-за этих премий. Правда, остался открытым вопрос – куда смотрел премьер, когда подписывался контракт с руководителем госкомпании, в котором эти будущие премии и указывались?

…Последний громкий скандал совпал с истечением срока контракта Коболева. Бывший главный исполнительный директор «Нафтогаза», а с ноября 2018 года – исполнительный директор «Группы «Нафтогаз»» Юрий Витренко – заявил об использовании коррупционных схем при продаже газа из подземных хранилищ. По его словам, эти схемы подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова, ставленника Кабмина. Витренко считает, что продажа газа компании «ЭРУ Трейдинг», которой ранее руководил Фаворов, происходила по заниженным ценам.

Другие факты хищений озвучил Коболев. По его словам, информационная система, разработанная «Укртрансгазом» для функционирования суточного балансирования на рынке, зафиксировала факты продажи принадлежащими олигарху Дмитрию Фирташу облагазами природного газа, предназначенного для нужд населения, промышленности. «Эта ситуация должна стать поводом для детального расследования: почему и как это произошло. А самое главное – как часто это происходило в прошлом», - отметил Коболев.

Возможно, в этом и кроется причина, по которой премьер-министр ополчился на государственную корпорацию: по слухам, в последнее время вокруг Гройсмана стали все чаще мелькать люди из орбиты прячущегося в Австрии газового магната.

Как бы там ни было, эксперты рынка в этой ситуации в один голос говорят о том, что все происходящее окрашено «выборами» и играет на руку лишь российскому «Газпрому».

Под аплодисменты «Газпрома»

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что сейчас – крайне неподходящий момент разыгрывать скандал с «Нафтогазом», это отразится на стабильности компании и обязательно будет использовано Москвой.

«Гройсман уже месяц, как высказывает свое несогласие с высокими зарплатами менеджмента «Нафтогаза» и Коболева лично, хотя, кому, как не ему, знать условия контракта. Но согласно действующему законодательству, контракт выписывается решением Наблюдательного совета НАК в составе независимых директоров. А они дали свое добро на продление контракта с Коболевым. Но Гройсман решил по-своему. Ситуация, грубо говоря, дурацкая. Такого делать нельзя. Решение Наблюдательного совета само по себе не имело политического характера, а, тем более, 2019 год – год двух выборных кампаний, и поэтому в любом случае нужно было оставить действующих руководителей «Нафтогаза», чтоб период политической турбулентности и возможной смены властных команд спокойно пройти. Еще нужно учитывать окончание газового контракта с «Газпромом» с 1 января 2020 года, что тоже является моментом неопределенности. Потому просто необходимо обеспечить внутреннюю стабильность в газовой сфере. А действия Гройсмана – действия в другую сторону. Сейчас в «Газпроме» могут только аплодировать», - отметил эксперт.

По его словам, в недавнем интервью люксембургскому изданию премьер России Дмитрий Медведев относительно отношений «Газпрома» и «Нафтогаза», в частности, касательно будущего транзита, сказал, что РФ «за» продление партнерства, но с учетом ее условий – а если нет, то есть риск «газовой» нестабильности. Этот сценарий прост: Россия пытается доказать Европе, что Украина – рисковая зона, проталкивая свои обходные трубопроводы. И вот, благодаря нынешнему скандалу, этот драматургический замысел наших северных соседей нашими же руками воплощается в жизнь.

Западные партнеры, которые поддерживают позицию Коболева в свете реформы рынка газа, обязательно отреагируют, но не столь оперативно, как это было с решением КСУ относительно незаконного обогащения, – через определенное время, после того, как оправятся от шока. И вопрос здесь даже не в том, насколько лично Коболева (за менеджерские или личные качества) поддерживают западные партнеры, а в том, насколько грубо на их глазах «новая» власть Украины плюет на привнесенные после Революции Достоинства корпоративные процедуры и демонстрирует «старый» подход к управлению госкомпаниями (а этот «старый» стиль «управления» можно охарактеризовать одним словом – выдоивание).

Да и нельзя в 2019 году трогать компании, от которых зависит и экономическая, и социальная стабильность – «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго» - пока политическое руководство страны вместо работы занимается выборами и выяснением отношений между собой.

По мнению Гончара, конфликтная ситуация определенно связана с выборами. «То – скандал с «Укроборонропомом», теперь – с «Нафтогазом». Есть немало желающих в ручном режиме порулить финансами госкомпаний, особенно – «Нафтогаза». При чем, не столько в контексте президентской кампании, которая уже идет к своему завершению, сколько с учетом осенних парламентских выборов. Власти нужно разжиться деньгами на масштабные избирательные действия, вот и началась возня с НАК. Позиция правительства, владеющего административным ресурсом, - чужих выгнать, своих – запустить в коммерчески значимые структуры. Скандалы между Кабмином и НАК ведутся постоянно. Теперь все только обострилось, одна из причин – самому Гройсману мало что светит в плане перспективы. Вряд ли он будет премьером, если даже свой пост сохранит Порошенко, который обязательно начнет демонстрировать «новые подходы», под предлогом чего Гройсмана он и уберет. Да и новый парламент вряд ли будет нынешнего премьера поддерживать. Потому выход у него один – вновь идти в депутаты.

Так что все это – часть собственной избирательной кампании Владимира Борисовича: сейчас показать, как он «ожиревших менеджеров» с миллионными зарплатами разоблачает, а на деле – запустить на эти места «своих», чтобы контролировать финансовые потоки», - резюмировал Гончар.

В этой истории, по его словам, есть две стороны медали - «Нафтогаз» перестал быть обузой для бюджета, стал прибыльной эффективной корпорацией, что, конечно, заслуга не одного Коболева, а всей реформы рынка газа – которая, однако, без воли руководителя НАК была бы невозможной. Но есть и вторая сторона, делающая Коболева политически уязвимым – нельзя снимать со счетов отрицательное общественное восприятие не только огромных зарплат и премий менеджмента «Нафтогаза», но и чрезвычайно высоких тарифов на газ. Хотя, тарифы – это уже вопрос, опять-таки, к Гройсману. Но большинство потенциальных избирателей в этих тонкостях не разбираются.

Гончар считает, что сложно спрогнозировать, как дальше поведет себя Коболев. Решение Кабмина заводит проблему в угол неопределенности. «Чем закончится заявленный конкурс, непонятно. Каким будет следующий контракт с главой «Нафтогаза», тоже непонятно, то есть, хаос только усиливается. По сути, применена технология дезорганизация крупнейшей энергокомпании на радость «Газпрому», - подчеркивает эксперт.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко называет две причины текущего скандала: первая – правительство так и не поняло суть реформы корпоративного управления, а вторая – Гройсман не готов смириться с тем, что раздавать команды госкомпаниям в ручном режиме ему уже не под силу.

«То, что Кабмин объявляет конкурс вопреки решению Наблюдательного совета «Нафтогаза», это – нарушение закона о корпоративном управлении госкомпаниями. Чтобы отсечь политическое и коррупционное влияние на госкорпорации – и был внедрен механизм Наблюдательного совета, когда политики в лице правительства избирают его, а он уже назначает исполнительные органы. Правительство с этим смириться не может. И эти обстоятельства порождают конфликт. А шумиха вокруг этого – исключительно предвыборная. Не знаю, насколько во все это вовлечен Порошенко, но Гройсман Коболева терпеть не может и решил все нюансы разрешить под выборы – а вдруг, проскочит! У каждого сейчас своя игра», - считает Харченко.

Чем все закончится, он не решается прогнозировать, но не исключает, что сейчас последует резкая реакция наших международных партнеров, ведь именно они были основными драйверами «газовой» реформы (как, впрочем, и остальных реальных реформ в нашей стране). Да и Коболева в всем поддерживали.

«В ближайшее время все должно стать понятным. А пока «Газпром» пьет шампанское. Ему дестабилизация «Нафтогаза», который столько соли насыпал на рану, только на руку», - подытожил эксперт.

Под ликование «Газпрома», который не заставит себя ждать с новыми заявлениями по поводу «газовой» нестабильности Украины, остается дождаться развязки конфликта. Но не исключено, что он будет только набирать обороты. Ведь под выборы это кому-то всегда на руку.

Нана Черная