Кабмин опубликовал новые нормы потребления газа для населения без счетчиков

При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма составляет 3,28 куба на человека в месяц.

В газете "Урядовый курьер" опубликовано постановление Кабинета министров от 27 февраля, которым в Украине снижены нормы потребления газа для населения без счетчиков.

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В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена до 3,28 кубометра на одного человека в месяц.

При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив составляет 5,39 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – 10,49 кубометра.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра, однако данное решение было отменено судом. В результате в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.

30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 кубометра вместо 9,8 кубометра на одного человека в месяц. 27 февраля Кабмин принял ещё одно решение о снижении норм потребления голубого топлива.