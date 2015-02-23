Евросоюз может заблокировать атомный контракт Венгрии и России

Решение Венгрии о заключении с Россией контрактов в области атомной энергетики на сумму до 12 миллиардов евро находится под угрозой блокирования со стороны уполномоченных органов Евросоюза.

Решение премьера Венгрии Виктора Орбана о присуждении контрактов "Росатому" и его аффилированным структурам без проведения тендера усилило опасения чиновников Евросоюза о том, что тесные связи главы венгерского правительства с Москвой могут стать причиной нежелания Будапешта поддерживать попытки ужесточения санкций против России, пишут Вести.Ru.

По данным газеты The Financial Times, речь может идти о "вето или запретительном штрафе" со стороны Брюсселя. При этом проверка контрактов со стороны антимонопольных органов находится пока на ранней стадии, что дает Венгрии возможность договориться с Евросоюзом до начала полномасштабного расследования.

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Будапешт в декабре присудил "Росатому" контракты на проектирование, постройку и обслуживание двух новых реакторов по 1,2 тысячи мегаватт в Пакше, где находится единственная в Венгрии АЭС.

"Два европейских агентства изучают в настоящее время данные соглашения, — уточнило издание со ссылкой на свои источники. — Евратом, орган по контролю над использованием атомной энергии, воздерживается от одобрения поставок топлива по техническим и финансовым причинам, хотя переговоры продолжаются".

Уточняется, что все соглашения стран-членов ЕС о поставках ядерного топлива должны проходить согласование со стороны Евратома. В свою очередь, специалисты по антимонопольным расследованиям Еврокомиссии "изучают государственные субсидии и легальность контрактов, присужденных "Росатому" и его аффилированным структурам без тендера".