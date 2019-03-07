СМИ узнали, сколько миллионов набсовет “Нафтогаза” предлагает платить Коболеву

Наблюдательный совет "Нафтогаза" считает, что глава НАКа должен получать не менее 10,5 млн грн в месяц.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе "Нафтогаза" со среднемесячной зарплатой 10,5 млн грн, а с учетом Стокгольмского арбитража (в случае, если это будет Андрей Коболев, контракт с которым не продлен, но который еще какое-то время будет выполнять функции руководителя компании) — более 28,5 млн грн.

Читайте такжеКоболев уже перечислил 1,7 миллиона зарплаты в "Нафтогазе" на благотворительность

В распоряжении ZN.UA оказалось обращение главы наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд к премьеру Владимиру Гройсману, в приложении к которому, кроме месячного должностного оклада в 2,082 млн грн, перечислены запланированные премии руководителю НАК "Нафтогаз Украины" на 2019 г. в процентах к месячной и годовой зарплатам.

По подсчетам экспертов, среднемесячная зарплата руководителя НАКа должна составить 10,514 млн грн, всего в 2019 г. вместе с премиями — 126 млн 169 тыс. 200 грн. Если же к этой сумме приплюсовать заложенную набсоветом "Нафтогаза" премию за Стокгольмский арбитраж — это 216 млн грн, то годовой доход главы правления НАКа вырастет до 342 млн грн, и тогда его среднемесячная зарплата составит 28,5 млн грн.

Для сравнения: в 2018 г. (с учетом дополнительных решений набсовета) среднемесячная зарплата Коболева составляла 2 млн 134 тыс. 50 грн.

В своем обращении к премьеру британка Клер Споттисвуд выразила надежду, что "действие контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым должно быть продлено". "Мы (набсовет "Нафтогаза" - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета г-на Коболева вначале принято акционером", — говорится в обращении.

В компенсационный пакет, по решению наблюдательного совета, входят премии, которые рассчитываются в процентах к месячному должностному окладу, — 2 млн 082 тыс. грн и годовому окладу — 24 млн 984 тыс. грн. По подсчетам экспертов, набсовет предлагает начать выплачивать с 1 января следующие доплаты:

— квартальная премия за год — 24 млн 984 тыс. грн;

— годовая премия за достижение целей и ключевых показателей — 24 млн 984 тыс. грн;

— премия за реализацию целей в среднесрочных проектах (от одного до трех лет) — 24 млн 984 тыс. грн;

— премия за особые достижения — 12 млн 492 тыс. грн;

— премия за реализацию целей в долгосрочных проектах (от трех до пяти лет) — 12 млн 492 тыс. грн;

— материальная помощь на оздоровление — 1 млн 249 тыс. 200 грн.

Если подытожить перечисленные доплаты, всего за год получится 126 млн 169 тыс. 200 грн, а среднемесячная зарплата составит 10 млн 514 тыс. 100 грн.

Как сообщалось в СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продлил контракт с главой правления Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019-го. Набсоветом были проигнорированы просьбы премьера Владимира Гройсмана пересмотреть размер зарплат и премий Андрею Коболеву.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на заседании правительства Гройсман заявил, что Кабмин не будет продлевать действие контракта с Коболевым, который заканчивается 22 марта, а с 23 марта будет объявлен открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь Коболев заявил, что решение правительства о непродлении контракта с ним и объявлении конкурса на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» противоречит украинскому законодательству и духу реформ. Коболев отметил, что Кабмин не имеет полномочий принимать кадровые решения, поскольку для этого в «Нафтогазе» был создан Наблюдательный совет.

В конце января глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил о намерении направлять на благотворительность все доходы, которые он в течение 2019 года будет получать на своем посту в госкомпании.