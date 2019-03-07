Гройсман озвучил требования к будущему главе «Нафтогаза»

По его словам, новый контракт с главой «Нафтогаза» предусматривает рыночную зарплату и выполнение ряда задач.

Новый контракт с главой правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» будет предусматривать рыночную зарплату, а также ряд задач, среди которых увеличение добычи отечественного газа, отделение ГТС от НАК, поиск партнера для транзита газа и продолжение транзита российского газа с 2020 года.

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Об этом во время своего рабочего визита в Винницкую область заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Это должна быть не заоблачная заработная плата, а реальная рыночная заработная плата аналогичных компаний Европы. Там должны быть определены очень конкретные задания для менеджмента компании», - сказал он.

Перечисляя задачи, премьер назвал увеличение добычи отечественного газа, отделение газотранспортной системы от НАК, поиск международного партнера для транзита газа, продолжение транзита российского газа с 20 января следующего года, а также решение ряда «системных проблем» внутри «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, 6 марта на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что контракт с Андреем Коболевым, который заканчивается 22 марта, не будет продлен, а с 23 марта будет объявлен открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины».