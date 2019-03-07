Двух экс-чиновников «Укргавыдобування» задержали за взятку в $1 миллион

За данное «вознаграждение» чиновники «Укргазвыдобування» подписали договор с частной компанией на поставку продукции госкомпании.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум бывшим служащим крупнейшей в Украине газодобывающей компании "Укргазвыдобування", которых уличили в получении 1 млн долл. взятки за подписание контракта на поставку продукции частной компанией.

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Об ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«6 марта 2019 года прокурорами САП при оперативном сопровождения СБУ были задержаны и сообщено о подозрении двум бывшим высокопоставленным чиновникам «Укргазвыдобування», уличенным в получении 1 млн долларов США неправомерной выгоды», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за данное «вознаграждение» чиновники «Укргазвыдобування» подписали договор с частной компанией на поставку продукции госкомпании.

«Сотрудникам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц», - уточняет САП.

По информации прокуратуры, сейчас эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет более 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».