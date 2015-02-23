Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель на новостях о том, что Оман собирается увеличить объем нефтедобычи в условиях переизбытка на рынке.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет «Газета.Ru».

В частности, сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торговой сессии Лондонской биржи опустилась на 0,40%, до $59,78 за баррель.

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Нефть марки WTI с поставками в апреле на торгах Нью-Йоркской биржи подешевела на 0,96% и торговалась на уровне $50,32 за баррель.