«Надра Украины» будет сотрудничать с польской Exalo Drilling в разведке нефтегазовых месторождений

Национальная акционерная компания «Надра Украины» будет сотрудничать с польской компанией Exalo Drilling S.A. при выполнении геологоразведочных работ нефтегазовых месторождений в Украине, сообщает пресс-служба «Надра Украины».

Согласно сообщению, соответствующие договоренности о сотрудничестве 19 февраля закрепили в меморандуме председатель правления «Надра Украины» Ярослав Климович и со стороны польской компании президент Ричард Енджейчак и вице-президент Генрих Дитк.

«Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере исследования, оценки и возможного совместного участия в развитии нефтегазовых ресурсов в Украине. Также украинская и польская стороны меморандума согласились исключительно на основе конфиденциальности обмениваться геологической, сейсмической, исследовательской информацией по разработке определенных месторождений», - отмечается в сообщении «Надра Украины».

В госкомпании уточняют, что меморандум о сотрудничестве рассчитан на двухлетний период.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Польская Exalo Drilling является одной из крупнейших сервисно-буровых компаний на рынке бурения на суше в Центральной и Восточной Европе.

В распоряжении компании находится более пятидесяти единиц разнообразного бурового и восстановительного оборудования различных уровней мощности, которые служат для выполнения разного вида бурений и скважинных работ, а также обширная техническая база для проведения сервисных работ.