Украина сократила суточный отбор газа из хранилищ до рекордного минимума

Украина из-за улучшения погодных условий вдвое сократила суточный отбор газа из подземных хранилищ, говорится в сообщении госкомпании «Укртрангсгаз».

Согласно сообщению, суточный отбор природного газа из ПХГ составляет 35,3 млн куб. м, что установило рекордный минимум за отопительный период.

По состоянию на 21 февраля, с начала месяца из ПХГ отобрано 1,1 млрд куб. м природного газа, что на 1,0 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В тоже время, как свидетельствуют данные «Укртрансгаза», 20-21 февраля Украина увеличила импорт природного газа из России на 50%. 20 февраля импорт составил 46,58 млн куб. м, 19 февраля – 43,23 млн куб. м.

Как отметили УНИАН в пресс-службе компании, газ из РФ поступает через четыре газоизмерительные станции: «Суджа», «Валуйки», «Сохрановка» и «Писаревка».

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Как ранее сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 14 по 21 февраля сократились на 4,3%, или на 371 млн кубометров, - до 8,19 млрд кубометров.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.