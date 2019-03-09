"Будет плохо": эксперт предупредил о грозящих Украине проблемах из-за "Северного потока-2"

По его словам, в случае потери транзита убытки будут большие, потому что не сделано ничего, чтобы интегрировать украинскую ГТС в европейскую систему.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что украинской газотранспортной системе будет плохо после потери транзита, газопровод "Северный поток-2" достроят, и у Украины возникнут проблемы.

Две трети прибыли Нафтогаза Украины, чтоб не говорила "сладкая парочка" — исполнительный директор Юрий Витренко и глава правления Андрей Коболев — это плата за транзит российского газа, рассказал аналитик на чате в Главреде.

По его словам, в случае потери транзита убытки будут большие, потому что не сделано ничего, чтобы интегрировать украинскую ГТС в европейскую систему.

"Так и не создан "газовый хаб" на наших газохранилищах, которые являются крупнейшими в Европе. Мы так и не начали покупать газ на восточной границе. Не исключено, что имеет место быть откровенное вредительство этой сладкой парочки, чтобы просто раздерибанить ГТС", — отметил собеседник.

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Загородний допустил, что это может быть игрой самого российского газового монополиста — Газпрома.

"Как бы они ни рассказывали, что борются с Газпромом — так борются, что кушать не могут", — заявил эксперт.

"Я считаю, что у Украины проблемы будут, потому что Северный поток-2 будет достроен. Кстати, это пример того, что, когда надо, европейцы так игнорируют собственные требования, что "аж гай гуде". Де-факто они игнорируют, что построение Северного потока-2 является нарушением Третьего энергопакета", — сказал он.

Эксперт объяснил, что США могут сделать единственное для остановки проекта Северный поток-2 — ввести санкции против тех компаний, которые будут пользоваться услугами этого газопровода.

"Это по силам США, и они могут это сделать, если захотят. Пока что нет серьезной реакции США… И Северный поток-2 потихоньку строится. Он де-факто строится на деньги Газпрома, которые ему по левым схемам одалживает та же Германия", — объяснил собеседник.