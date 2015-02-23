Евросоюз делает ставку на газ из Азербайджана и Туркменистана

Еврокомиссия в связи с планами диверсификации источников энергоснабжения стремится к быстрым переговорам о поставках газа из таких стран, как Азербайджан и Туркменистан. Еще в этом году планируется соглашение о намерениях между Евросоюзом и обоими бывшими советскими республиками, сообщило издание Spiegel online со ссылкой на документы для так называемого энергетического союза ЕС, который должен регулировать более тесное сотрудничество стран сообщества в энергетических вопросах.

Как пишет «Немецкая волна», согласно этим данным, Брюссель хочет разработать к 2016 году масштабный пакет по диверсификации газового обеспечения Европы.

"ЕС использует все свои внешнеполитические инструменты, чтобы создать стратегические энергетические партнерства со странами-производителями и транзитерами", цитирует Spiegel online проект документа.

В перечень таких стран относятся Алжир, Турция, Азербайджан, Туркменистан, некоторые государства Ближнего Востока и Африки. Кроме того, партнерство с Норвегией, США и Канадой должно стать более интенсивным.

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Комментируя эти планы ЕС, издание замечает, что некоторые из названных стратегических партнеров является весьма "сомнительными". В частности, Туркменистан, хотя и имеет огромные газовые месторождения, но, по данным организации Transparency International, входит в десятку наиболее коррумпированных стран мира. Азербайджан в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ" занимает 162 место из 180.