Качество газа по Украине оказалось выше госстандарта

Потребители Харьковской области получают самый высококалорийный газ – 8263 Ккал за кубометр.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале 2019 года, на 8% выше нормативного показателя 7600 ккал за кубометр газа и составляет 8205 ккал за кубометр.

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Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

По информации компании, выводы о качестве газа для украинских потребителей формируются на основе анализов всех физико-химических показателей за февраль 2019 года по системе магистральных газопроводов АО "Укртрансгаз".

"Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, жители Харьковской области получают самый высококалорийный газ – 8263 Ккал за кубометр, далее следует Черниговская область – 8256 Ккал и Полтавская область – 8247 Ккал.

При этом самая низкая теплота сгорания газа, но по-прежнему выше нормы, отмечается в Донецкой, Черновицкой и Черкасской областях.

Пресс-служба компании поясняет, что "Укртрансгаз" осуществляет только транспортировку природного газа, входит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".