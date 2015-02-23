Россия нарушила контракт и уменьшила поставки газа в Украину

Российский газовый монополист компания "Газпром" не выполнил заявку НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 22 февраля предоплаченного природного газа, чем нарушила трехсторонние Брюссельские соглашения, говорится в сообщении НАК.

Как отмечают в "Нафтогазе", компания обратилась в «Газпром» с требованием объяснить невыполнение заявки.

"Вместо заказанных в рамках контракта 114 млн куб. м газа "Газпром" поставил только 47 млн куб. м. "Нафтогаз" считает данное невыполнение заявки нарушением как контракта на поставку газа между компаниями, так и трехстороннего юридически обязывающего протокола, подписанного министром энергетики России Александром Новаком, еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом 30 октября 2014 года в Брюсселе", - говорится в сообщении компании.

Также в «Нафтогазе» отметили, что уведомление о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено сегодня, 23 февраля, в Кабинет министров Украины, Европейскую комиссию, а также в секретариат Энергетического сообщества в рамках процедуры быстрого реагирования.

Согласно сообщению, 19 февраля 2015 года "Нафтогаз" подал заявку на поставку 114 млн куб. м газа в Украину через газоизмерительные станции "Суджа", "Писаревка", "Сохрановка", "Валуйки", "Кобрин" и "Мозырь".

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"Согласно п. 3.3 дополнения №33 от 30 октября 2014 года к контракту №КП от 19 января 2009 года на поставку природного газа "Газпром" был обязан безусловно поставить заказанный объем не позднее чем через двое суток после получения заявки", - подчеркивается в сообщении НАК.

"Согласно дополнению №33 покупатель может подать заявку об увеличении суточного объема поставки до 114 млн куб. м или об уменьшении суточного объема поставки вплоть до 0 куб. м. Продавец обязан выполнить такую заявку покупателя в полном объеме в случае, если заявка подана за двое суток до даты предполагаемого увеличения или уменьшения суточного объема поставки. Допустимое отклонение от суточного объема поставки составляет не более 6%", - добавили в «Нафтогазе».

Согласно сообщению НАК, по состоянию на 19 февраля "Нафтогаз" осуществил предоплату за 454 млн куб. м газа. По состоянию на начало дня 23 февраля предоплаченный баланс составлял 287 млн куб. м газа.