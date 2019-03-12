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Столица Венесуэлы осталась без света из-за взрыва на электростанции (видео)

12:37, 12 марта 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Почти во всех штатах Венесуэлы, которая находится в глубоком политическом кризисе, произошли масштабные перебои с электроснабжением из-за взрыва на электростанции.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Кризис сильно ударил по ряде регионов. Поэтому у населения не хватает питьевой воды и еды", - говорится в сообщении.

Режим Мадуро привычно обвинил в аварии "саботажников" на электростанции.

В результате аварии в Каракасе обесточенными оказались несколько веток метро, а также один из аэропортов. Также без света остаются более 20 штатов Венесуэлы.

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Теги: #протесты в Венесуэле#кризис в Венесуэле#Ситуация в Венесуэле