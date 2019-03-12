Запорожская АЭС подключила к сети третий энергоблок

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 5 из 6 энергоблоков.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети третий энергоблок после завершения текущего ремонта, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеМощность второго энергоблока Южно-Украинской АЭС повышена до 101,5%

"12 марта 2019 года в 04:02 энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта", - сказано в сообщении

Согласно сообщению, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4 600 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос до 22% с 2%.