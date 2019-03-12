В регионах на подготовку к холодам направили лишь четверть предусмотренных средств - премьер

Премьер отметил, что его огорчили такие действия местных властей.

Местные власти направили на подготовку к отопительному сезону только четверть предусмотренных средств.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе форума "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве.

"Мне было обидно услышать о том, что из 12 миллиардов гривень, которые были аккумулированы местными бюджетами, а это рекордная цифра за всю историю нашей независимости, на подготовку к отопительному сезону только 3 миллиарда гривень были направлены на теплоэнергетику, инфраструктуру", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, население Украины в 2018 году сократило потребление природного газа, по сравнению с 2017 годом, на 5,4% - до 10,6 миллиарда кубометров.

В то же время, теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2018 году увеличило потребление газа на 4,3% - до 4,8 миллиарда кубометров, а также на 10%, до 1,1 миллиарда кубометров, при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и промышленности.