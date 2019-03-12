Газовый провайдер ETG.UA начал поставлять электроэнергию

Выход на данный рынок был продиктован настойчивым пожеланием существующих бизнес-клиентов.

Независимый энергетический провайдер ETG.UA, который осуществляет поставки природного газа в 17 регионах Украины, начал поставки электрической энергии. Об этом сказано в сообщении компании.

По информации ETG.UA, выход на данный рынок был продиктован настойчивым пожеланием существующих бизнес-клиентов.

«Что такое «энергетический провайдер»? Это когда нет разделения ресурса на «газ» и «электроэнергию». Мы предоставляем возможность через нас, как единого поставщика энергии, оплачивать один счет за два ресурса. В этом основная идеология», – сказал CEO ETG.UA Владимир Шведкий.

В начале текущего года на сайте компании начал работу электронный кабинет пользователя. В нем можно заключать договор в онлайн режиме, расплачиваться за энергоресурс онлайн, и вести весь документооборот в электронном виде используя электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Все традиционные варианты коммуникации между ETG.UA и предприятиями остаются в силе. Потребитель может позвонить в контакт-центр, в региональный офис, отправить электронное письмо, дать заявку чат-боту, а может войти в личный кабинет – и оформить там заявку самостоятельно.

ETG.UA также предоставляет клиентам услугу полного юридического сопровождения перехода от государственного провайдера к частному.