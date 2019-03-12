«Рэкет на международном уровне»: в Кремле пожаловались на действия США против строительства «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на российский газ, который будет поставляться по «Северному потоку-2», будет стопроцентно конкурентной, а США должны думать, как продать свой дорогой газ европейским странам.

В Кремле назвали действия США против строительства газопровода «Северный поток-2» «рэкетом на международном уровне».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно - это не новость. Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», - сказал Песков.

По его словам, цена на российский газ, который будет поставляться по «Северному потоку-2», будет стопроцентно конкурентной, а США должны думать, как продать свой дорогой газ европейским странам.

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«Мы считаем подобный подход неприемлемым и убеждены в том, что конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения. В данном случае конкурентность проекта, конкурентность газа, который поступает по этому маршруту, стопроцентная и, наверное, скорее Вашингтону нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом», – добавил Песков.

Как сообщалось, в понедельник министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкции против проекта «Северный поток-2». О возможном введении санкций против инвесторов и компаний, занимающихся прокладкой трубопровода, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько официальных лиц США.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.