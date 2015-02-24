Цены на нефть опустились ниже $59

На лондонской Межконтинентальной бирже к окончанию торговой сессии понедельника апрельские контракты на поставку смеси Brent заключали по цене $58,90 за баррель, что на $1,32 (2,2%) ниже ценового уровня, установившегося по итогам предыдущей сессией, пишет ТАСС.

Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник подешевела на $1,36 (минус 2,68%). Фьючерсные контракты на ее поставки в апреле заключались по цене $49,45 за баррель.

По мнению аналитиков, цены на нефть продолжили свое падение - четвертую сессию подряд - на фоне сообщений об увеличении ее товарных запасов в США, возобновлении отгрузки нефти в ливийский порт Марса-эль-Харига, прерванной из-за повреждения на нефтепроводе, и заявления заместителя министра нефтегазовой промышленности Омана об увеличении нефтедобычи в султанате.

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"Инвесторы, похоже, обеспокоены тем, что цены на нефть никак не могут достигнуть своей нижней отметки, - прокомментировал ситуацию на торгах президент хедж-фонда LibertyView Capital Management Рик Меклер. - Инвесторы любят стабильность, упорядоченные подъемы и понижения, а нынешнее падение цен на нефть - в том виде, как это сейчас происходит - и порождаемая им неопределенность негативно сказываются на активности рыночных игроков".