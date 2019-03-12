Европарламент подтвердил, что «Северный поток – 2» может поставить под угрозу внутренний рынок ЕС

Согласно резолюции, РФ более не может считаться стратегическим партнером Евросоюза из-за нарушения Москвой международного права, демократических принципов и продолжающихся агрессивных действий на территории Украины.

В Европейском парламенте подтвердили возможность усиления зависимости от поставок российского газа и нарастания угрозы для внутреннего рынка ЕС в случае реализации проекта «Северный поток-2».

Об этом говорится в докладе Европарламента, опубликованном на сайте организации сегодня.

«Депутаты также повторно заявляют, что проект «Северный поток-2» может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок ЕС», - сказано в докладе.

Согласно резолюции, РФ более не может считаться стратегическим партнером Евросоюза из-за нарушения Москвой международного права, демократических принципов и продолжающихся агрессивных действий на территории Украины.

«Более тесные отношения возможны только в том случае, если Россия полностью выполнит так называемые Минские соглашения, прекратит войну на востоке Украины и начнет уважать международное право», - сказано в резолюции.

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Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».