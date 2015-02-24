Россия спешит обеспечить "ДНР" и "ЛНР" уже оплаченным Украиной газом - СМИ

Вчера НАК "Нафтогаз Украины" официально обвинила "Газпром" в нарушении контракта на поставку газа в страну, пишет "Коммерсант".

Украинская компания заявила, что ее заявка от 19 февраля на максимальный суточный объем в 114 млн кубометров не была удовлетворена в течение двух дней, что является нарушением контракта от 2009 года и приложения к контракту N33 от 30 октября 2014 года (так называемый зимний пакет, согласованный при посредничестве Еврокомиссии). "Нафтогаз" уведомил об этом Еврокомиссию и секретариат Энергетической хартии в рамках процедуры быстрого реагирования. Эта процедура была создана на случай угрозы перебоев с транзитом российского газа через Украину. "Газпром" от комментариев отказался.

По данным "Укртрансгаза", 20 февраля в Украину (кроме "ДНР" и "ЛНР") поступило 43,2 млн, 21 февраля — 46,5 млн кубометров газа. Потоки резко выросли по сравнению с 19 февраля (29,3 млн кубометров), это позволило Украине вчера на 42% снизить отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). Но требовал Киев гораздо больше. Собеседник "Ъ" в отрасли подтвердил, что "Газпром" отказался полностью удовлетворять заявку "Нафтогаза", не позволив ему быстро выбрать газ, за который уже внесена предоплата.

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С 19 февраля "Газпром" поставляет газ в "ДНР" и "ЛНР" через газоизмерительные станции (ГИС) "Прохоровка" и "Платово" в объеме 12 млн кубометров в сутки. Эти объемы монополия учитывает в общем потреблении Украины, которая получает российский газ только по предоплате. На 23 февраля предоплаченный объем составлял 287 млн кубометров. "Нафтогаз" с таким подходом не согласен и считает его противоречащим контракту, поскольку компания не подавала заявку на поставки через ГИС "Прохоровка" и "Платово", так как не контролирует их. Но по техническому соглашению к контракту от 2009 года "Газпром" якобы имеет право, получив суточную заявку, указать отличные от перечисленных в ней пункты сдачи, в том числе и ГИС "Прохоровка" и "Платово".

Украинская компания платить за поставки в "ДНР" и "ЛНР" не хочет, но в условиях авансирования может избежать этого, лишь как можно быстрее выбрав предоплаченный объем газа. Если бы "Газпром" полностью удовлетворял заявки "Нафтогаза", предоплата истекла бы уже сегодня, при текущих поставках ее хватит до конца недели. В отсутствие нового аванса не только прервутся поставки российского газа в Украину, но и исчезнет правовая база для обеспечения Донбасса.

По мнению Алексея Гривача из Фонда национальной энергетической безопасности, скорее всего, будет создана новая схема с посредником, при которой "Газпром" не будет снабжать газом "ДНР" и "ЛНР" напрямую.