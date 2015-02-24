Газпром угрожает прекратить поставки газа Украине уже через два дня

В российском газовом монополисте «Газпром» заявили, что полное удовлетворение заявки НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 114 млн кубометров газа может привести к прекращению поставок через два дня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал: «Украина не сделала своевременно новую предоплату за газ. На сегодня осталось предоплаченного газа только 219 млн куб. м. На зачисление средств от «Нафтогаза» на счет «Газпрома» уходит около 2 дней. Поэтому поставка газа в Украину в объеме заявки 114 млн куб. м газа уже всего через два дня приведет к полному прекращению поставки российского газа в Украину, что создает серьезные риски для транзита газа в Европу», - подчеркнул Миллер.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" не выполнил заявку "Нафтогаза" на поставку 22 февраля предоплаченного природного газа, чем нарушил трехсторонние Брюссельские соглашения.

"Вместо заказанных в рамках контракта 114 млн куб. м газа "Газпром" поставил только 47 млн куб. м. "Нафтогаз" считает данное невыполнение заявки нарушением как контракта на поставку газа между компаниями, так и трехстороннего юридически обязывающего протокола, подписанного министром энергетики России Александром Новаком, еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом 30 октября 2014 года в Брюсселе", - говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что уведомление о нарушении контракта и Брюссельского трехстороннего протокола было направлено 23 февраля в Кабинет министров Украины, Еврокомиссию и в Секретариат Энергетического сообщества в рамках процедуры быстрого реагирования.

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19 февраля "Нафтогаз" подал заявку на поставку 114 млн куб. м газа в Украину через газоизмерительные станции "Суджа", "Писаревка", "Сохрановка", "Валуйки", "Кобрин" и "Мозырь".

"Согласно п. 3.3 дополнения №33 от 30 октября 2014 года к контракту №КП от 19 января 2009 года на поставку природного газа, "Газпром" был обязан безусловно поставить заказанный объем не позднее, чем через двое суток после получения заявки", - подчеркивается в сообщении НАК.

"Согласно дополнению №33, покупатель может подать заявку об увеличении суточного объема поставки до 114 млн куб. м или об уменьшении суточного объема поставки вплоть до 0 куб. м. Продавец обязан выполнить такую заявку покупателя в полном объеме в случае, если заявка подана за двое суток до даты предполагаемого увеличения или уменьшения суточного объема поставки. Допустимое отклонение от суточного объема поставки составляет не более 6%", - добавили в «Нафтогазе».

Как сообщили в НАК, по состоянию на 19 февраля "Нафтогаз" осуществил предоплату за 454 млн куб. м газа. На начало дня 23 февраля предоплаченный баланс составлял 287 млн куб. м газа.

20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что газ по предоплате для Украины закончится «буквально за несколько дней – за три-четыре дня».