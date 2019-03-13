Запорожская АЭС отключила от сети второй энергоблок на плановый ремонт

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 4 из 6 энергоблоков.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от энергосети второй энергоблок для проведения планового капитального ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"13 марта 2019 года в 00:04 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый капитальный ремонт. Продолжительность ремонта составит 160 суток", - сказано в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока, при этом суммарная мощность генераторов составляет 4 000 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Отмечается, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Запорожская АЭС отключила от энергосети четвертый энергоблок для проведения среднего планового ремонта

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.