ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию дороже, чем Венгрии

Компании удалось практически полностью монополизировать экспорт электроэнергии, ведь она контролирует как угольные шахты, так и угольные электростанции, с которых осуществляется экспорт электроэнергии.

Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций почти на 50% дороже цен, по которым в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова.

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Об этом сообщают Украинская правда.

По данным ГП "Энергорынок", в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 гривень/МВт-час с нарастающим итогом (0,72 евро за кВт-час). Таким образом тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем.

"Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю", - подчеркнули в издании.

В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 гривень/МВт-час.

"То есть цена украинского Энергорынка на 45% выше цены на венгерской бирже", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Украине крупнейшим поставщиком "угольной" электроэнергии является группа ДТЭК Рината Ахметова.

В декабре 2017 года Антимонопольный комитет выдал рекомендацию Министерству энергетики и НКРЭКУ относительно открытия рынка для импорта, но эти органы не предоставили разрешения на импорт более дешевой электроэнергии из Европы.

На экспорт идет электроэнергия, произведенная Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциями. Они находятся в Бурштынском энергоострове, который отсоединен от энергосистемы Украины и синхронизирован с европейской системой. Эти ТЭС сначала дорого продают свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупают ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу.

На 2018 год разбег цен был такой: ДТЭК продавал "Энергорынка" по цене 1,8 гривни за кВт-час, а потом выкупал за 1,59 гривни за кВт-час. В годовом измерении это составило 1,3 миллиарда гривень дотации группе Ахметова со стороны всех производителей более дешевой электроэнергии страны.

С весны 2016 года в Украине действует формула Роттердам+, которая вызвала рост тарифов ТЭС на 140% – с 0,9 гривни за кВт-час до 2,2 гривни за кВт-час.

Отметим, что ДТЭК удалось практически полностью монополизировал экспорт электроэнергии, потому что это единственная компания, контролирующая как угольные шахты, так и угольные электростанции, с которых осуществляется экспорт электроэнергии.

Главный импортер украинской электроэнергии – Венгрия, которая в прошлом году получила почти 3,6 миллиарда кВт-час, или 58% всего экспорта.