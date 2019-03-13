Нацплан по сокращению выбросов в атмосферу реализовать невозможно из-за отсутствия финансирования и бездеятельности власти - Плачков

Вследствие этого в Украине возможен дефицит электроэнергии начиная с 2022 года из-за поэтапного выведения из работы угольных энергоблоков, которые не отвечают экологическим требованиям.

Реализовать Национальный план сокращения выбросов от больших сжигающих установок на сегодня невозможно в связи с недостатком средств и пассивностью институций.

Об этом пишет на "Экономической правде" председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Плачков указывает на необходимость срочного решения ситуации и неотвратимость негативных последствий в случае отсутствия эффективных действий со стороны госорганов. Он отмечает, что перевод блока ТЭС мощностью 200-300 МВт на уголь марки Г обошлось генерирующим компаниям в сумму около $10 млн и почти в полгода простоя. По результатам операционной деятельности компании нашли средства, но стоимость установления серо- и азотоочистки, чего требует План по сокращению выбросов, нуждается в намного больших суммах.

"На сегодня источник средств на реализацию Плана не найден, все причастные и заинтересованные институции держат паузу, время течет, решения нет, зато очень скоро точка невозвращения будет пройдена, угольные блоки не смогут продолжать работу в объединенной энергосистеме (ОЭС)", - идет речь в статье И.Плачкова.

Вследствие этого в Украине возможен дефицит электроэнергии начиная с 2022 года из-за поэтапного выведения из работы угольных энергоблоков, которые не отвечают экологическим требованиям в связи с невыполнением Плана по сокращению выбросов. Остановятся и энергоблоки, переведенные на газовый уголь.

"Всего до 2030 года из-за экологических ограничений могут быть остановлены до 90% действующих сегодня угольных блоков. Дефицит электроэнергии, ограничения спроса, стремительный рост цен на электроэнергию, вынужденный перевод угольных блоков на газ - является неполным перечнем того, что может случиться", — идет речь в публикации.

Напомним, Национальный план сокращения выбросов от больших сжигающих установок разработан Министерством энергетики и угольной промышленности с целью выполнения обязательств Украины в рамках Договора об основании Энергетического Содружества в части ограничения выбросов загрязняющих веществ. Нацплан является частью обязательств по соглашению Ассоциации из ЕС. Координатором выполнения отмеченного Национального плана определено Министерство энергетики и угольной промышленности. В документе, утвержденном в конце 2017 года содержатся немало несоответствий, в частности Нацплан не учитывает потерю значительной части добычи антрацита, в документе учитывается и тепловая генерация, расположенная на оккупированных территориях, не определены финансовые инструменты и конкретные даты вывода объектов из эксплуатации.