Кабмин снова хочет повысить ренту за добычу газа до 70%

Кабинет министров Украины в рамках внесения изменений в Государственный бюджет на 2015 год предлагает Верховной Раде внести изменения в налоговое законодательство и повысить ставку рентной платы до 70% с 20%, что позволит привлечь в бюджет в качестве дополнительных доходов порядка 9 млрд грн.

Об этом говорится в проекте правительственного законопроекта "О внесении изменений в статьи 165 и 252 Налогового кодекса Украины (№2213)", опубликованном на веб-портале парламента.

«Изменения в политике регулирования цен на природный газ, постепенная либерализацию тарифов и обеспечение прямой бюджетной поддержки уязвимых слоев населения с одновременным уменьшением перекрестного субсидирования обуславливает необходимость привлечения в бюджет части прибыли газодобывающих компаний, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Предлагается увеличить ставку рентной платы с 20% до 70%. Это позволит привлечь в государственный бюджет дополнительные доходы в размере 9 млрд грн, которые будут направлены на прямую поддержку домохозяйств с низкими доходами, а также увеличит чистые доходы газодобывающих предприятий, которые будут использованы на дальнейшее развитие отрасли».

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Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что расходы государственного бюджета в 2015 году, растущие, в первую очередь, за счет роста ассигнований на компенсации по тарифам, будут компенсироваться за счет налоговых поступлений, включая ренту для государственных добывающих компаний, в том числе «Укргазвыдобування».

Изменения в государственный бюджет на 2015 год, предложенные правительством, предполагают снижение субсидий из бюджета в пользу НАК «Нафтогаз Украины» с 31,5 до 29,7 млрд грн, или на 5,8%. Кроме того, Кабмин предложил выделить порядка 12,5 млрд грн на субсидии для наиболее уязвимых слоев населения.