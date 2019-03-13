Россия остановит транзит газа через Украину и Турцию - СМИ

Глава Минэнерго Болгарии заявила о планах Газпрома прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору.

"Газпром экспорт" сообщила властям Болгарии о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с Украины в Турцию с января 2020 года.

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Об этом в интервью телеканалу bTV заявила глава Министерства энергетики Болгарии Теменужки Петкова, сообщает Liga.net.

По словам министра, об этом компании сообщила официальным письмом.

Петкова указала, что Болгария может обратиться в арбитраж против "Газпрома", чтобы взыскать с него транзитные платежи, которые страна по контракту должна получать до 2030 года. Такой варианта событий, по ее словам, возможен только в том случае, если вторая ветка Турецкого потока не пройдет через Болгарию.

В то же время в "Газпроме" утверждают, что никаких официальных писем властям Болгарии не отправляли, сообщается РБК.

Ранее глава Минэнерго Болгарии заявила, что София будет терять 110 миллионов долларов в год после того, Россия прекратит с 1 января 2020 года транзит по Трансбалканскому коридору.

Сейчас Болгария почти полностью зависит от российского газа, который она получает через украинскую ГТС. Кроме того, российские энергетические компании монополизировали болгарский энергорынок.

В декабре 2014 года Россия приостановила строительство газопровода Южный поток, по которому планировалось доставлять газ по дну Черного моря в Болгарию. Причинам остановки строительства РФ назвала неконструктивную позицию Евросоюза.

Вместо этого Россия решила сконцентрироваться на "Турецком потоке" - проекте, который предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Прокладку труб ведут по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.