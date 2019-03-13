Россия планирует запустить крымские электростанции в день оккупации полуострова - Reuters

На открытии Севастопольской станции планирует присутствовать Путин, который готовит визит в Крым в годовщину аннексии полуострова, сказали источники.

Российский «Технопромэкспорт» планирует официально запустить новые электростанции в оккупированном Крыму 18 марта во время возможного визита президента РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с планами компании.

На открытии Севастопольской станции планирует присутствовать Путин, который готовит визит в Крым в годовщину аннексии полуострова, сказали источники.

“Губернатор на закрытом совещании сообщил, что Путин приедет 18 марта в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС”, - сказал источник в парламенте Севастополя.

Обе станции будут открыты во время визита Путина, президент планирует присутствовать на открытии одной из них, сказал другой источник.

Планируется пуск второй очереди станций, которые выйдут на полную мощность, сказал источник, знакомый с планами запуска.

«Технопромэкспорт» отказался от комментариев, Минэнерго и Кремль пока не ответили на просьбы о комментарии.

Системный оператор сообщил во вторник, что на Таврической ТЭС в Симферополе были завершены испытания второго энергоблока.

Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за $1,1 миллиарда для надежного энергоснабжения, обещанного жителям Кремлем после аннексии территории. Москва связала полуостров с южной энергосистемой через энергомост по дну Керченского пролива, но несколько раз сдвигала сроки запуска электростанций.

Первые энергоблоки с октября 2018 года начали поставлять электроэнергию на рынок. «Технопромэкспорт» говорил, что сдаст первую очередь до конца 2018 года, а вторую просил сдвинуть на март 2019 года с октября-ноября прошлого года.

Источники Рейтер и немецкий концерн Siemens сообщали ранее, что РФ установила на этих электростанциях четыре газовые турбины производства немецкого концерна в обход европейских санкций. Это привело к скандалу и судебным разбирательствам и новым санкциям против РФ со стороны ЕС и США.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.