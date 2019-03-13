"Укрэнерго" срывает сроки введения нового рынка электроэнергии - НАЭК "Энергоатом"

Отвечая на вопрос, удастся ли соблюсти запланированные сроки введения новой модели энергорынка, гендиректор «Энергоатом–Трейдинг» отметил, что «Укрэнерго» заключило контракт на поставку необходимого программного обеспечения, но он пока находится на стадии внедрения.

Генеральный директор «Энергоатом–Трейдинг» (подразделение НАЭК «Энергоатом») Сергей Бедин считает, что ГП НЭК «Укрэнерго» не готово к введению нового рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года.

Об этом он заявил в интервью «Энергореформе».

«Мы видим, что сроки выполнения «Укрэнерго» многих предусмотренных законом (закон «О рынке электрической энергии» - ред.) шагов либо сорваны, либо под высокой угрозой срыва. Согласно Кодексу коммерческого учета, на эту компанию возложена функция Администратора коммерческого учета. Программное обеспечение для администратора пока не закуплено и даже тендер не объявлен» - заявил С.Бедин.

Отвечая на вопрос, удастся ли соблюсти запланированные сроки введения новой модели энергорынка, он отметил, что «Укрэнерго» заключило контракт на поставку необходимого программного обеспечения, но контракт пока находится на стадии внедрения. «Представители «Укрэнерго» неоднократно заявляли о наличии проблем как с оплатой, так и с внедрением этого программного обеспечения. Поэтому дата 1 июля 2019 года (введение конкурентного рынка электроэнергии — ред/) весьма сомнительна», – указал руководитель компании «Энергоатом–Трейдинг».

««Укрэнерго» во всех своих публикациях в СМИ об этой проблеме умалчивает. Они готовятся к запуску балансирующего рынка, к выполнению функции администратора расчетов, а вот к запуску коммерческого учета не готовятся. А это краеугольный камень. Нет тех весов, на которых производители будут «отвешивать» электроэнергию по всех этапах технологического цикла – от производителя до потребителя» - утверждает С.Бедин.

«Сейчас функцию учета, вместо «Укрэнерго», выполняют бывшие облэнерго в лице операторов систем распределения – по постановлению НКРЭКУ. Все работает по временной схеме. Когда перестанет существовать «Энергорынок» ‒ нынешний главный оператор коммерческого учета, тогда вообще никто не будет сводить данные по стране. В «Укрэнерго» нет программного обеспечения, «Энергорынок» уже этого не делает. Точка. Коллапс» - сказал С.Бедин, комментирую проблемную ситуацию с программным обеспечением «Укрэнерго», вследствие которой запланированное с 1 июля 219 года внедрения новой модели энергорынка может не состояться.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начался первый этап реформы рынка электроэнергии. Изменения прописаны в законе «О рынке электрической энергии», который вступил в силу 11 июля 2017 года. С января по июль будет проходить переходной период, а с 1 июля он должен быть внедрен. На смену ныне существующей модели придет рынок, включающий рынок «двухсторонних договоров» (бизнес-потребители смогут напрямую закупать у производителя электроэнергию), рынок «на сутки вперед» (договор будет действовать один операционный день), «внутрисуточный рынок» (контракт на поставку электроэнергии будет заключаться «сегодня на сегодня») и «балансирующий рынок». Реформа предусматривает введение европейской модели, которая должна стимулировать конкуренцию и появление новых игроков.