В Киеве могут существенно повысить тарифы на отопление и горячую воду: когда и на сколько

«Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 мая повысить тарифы на отопление и горячую воду более чем на 20%.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 мая 2019 года повысить плату за отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы более чем на 20%.

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Соответствующий проект тарифов опубликован на сайте компании.

В частности, «Киевтеплоэнерго» предлагает повысить тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками на 21,1% - до 2003,81 грн за 1 Гкал с НДС, при этом прежний тариф составлял 1654,41 грн.

Для домов без счетчиков тариф должен вырасти на 25,6% - до 48,36 грн вместо текущих 38,5 грн за один квадратный метр в месяц.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличится на 19,6% - до 117,17 грн за куб. м с НДС, а при отсутствии – составит 108,53 грн за куб. м с НДС, что почти на 20% больше нынешнего тарифа.

При этом горячее водоснабжение для бюджетных организаций предлагается повысить на 21,4% - 119,64 грн куб. м с НДС, для религиозных организаций - на 19% до 106,19 грн за куб. м, для всех остальных потребителей предлагается поднять плату на 23%.

Как сообщал УНИАН, 2 января коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые действуют с 1 января 2019 года.

Так, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 грн за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 грн).

Для домов без счетчиков тариф вырос до 38,5 грн за один квадратный метр в месяц.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличился до 97,89 грн за куб. м с НДС, а при отсутствии - 90,54 грн за куб. м с НДС.

При этом горячее водоснабжение для бюджетных организаций стоит 98,49 грн за куб. м с НДС, для религиозных организаций - 89,13 грн куб. м, в то время как все остальные потребители будут платить 98,07 грн за один куб. м.

С 1 мая 2018 года исполнителем услуги централизованного отопления и поставки горячей воды является КП "Киевтеплоэнерго". Это специализированное муниципальное предприятие, призванное выполнять работу вместо ПАО "Киевэнерго".

Справка УНИАН. КП «Киевтеплоэнерго» обеспечивает столицу Украины теплом и горячим водоснабжением. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тыс. км в 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.