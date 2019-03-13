"Нафтогаз" посоветовал украинцам самостоятельно оплачивать счета за газ, если не пришли платежки

Ранее в «Нафтогазе» обвинили облгазы, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, в попытке срыва монетизации субсидий в Украине из-за задержек с рассылкой платежек.

В случае если потребитель не получил квитанцию за газ, он может оплатить счет самостоятельно, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк.

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«В случае если потребитель не получил счет, то он может оплатить его самостоятельно, зная реквизиты, а в банках, на почте все работники знают, куда надо платить за газ, так как сегодня, к сожалению, в каждом регионе один поставщик газа для населения – газсбыт», - сказал Хабатюк.

Как сообщалось, ранее в «Нафтогазе» обвинили облгазы, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, в попытке срыва монетизации субсидий в Украине. По данным госкомпании, украинцы массово жалуются на отсутствие счетов за газ.

В "Нафтогазе" выдвинули предположение, что таким образом облгазы могут что-то "крутить" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами. В то же время, в госкомпании отметили, что причиной может быть попытка сорвать монетизацию субсидий, так как люди, получив субсидию, не смогут уплатить за газ без счета.