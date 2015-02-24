«Энергоатом» возьмет у двух банков кредиты на 700 млн гривень и 40 млн долларов

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, возьмет у «Ощадбанка» кредит на 700 млн грн, а у «Альфа-Банка» - на 40 млн долл.

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, все кредиты берутся на 1 год. Процентная ставка по гривневому кредиту составляет 24% годовых, валютному – 13,75%.

Компания не сообщает целей, для которых привлекаются данные средства.

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Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в январе взял у «Укрэксимбанка» кредит на 750 млн грн сроком на 1 год и 70 млн грн у «Диамантбанка» также на год.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.