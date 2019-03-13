Набсовет "Нафтогаза" предложил Гройсману оставить Коболева, урезав ему зарплату в два раза - СМИ

Набсовет рекомендует продлить контракт с Коболевым хотя бы на год.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год — до 2020 года.

Читайте такжеГройсман – Коболев. Скандал на руку Кремлю

Об этом говорится в соответствующем письме "Нафтогаза", которое есть в распоряжении редакции ЭП, адресованном премьер-министру.

Как отмечается в документе, такое решение наблюдательный совет НАК принял единогласно.

"Наблюдательный совет единогласно принял решение об осуществлении представления правительству о продлении срока полномочий Коболева А. В. в должности председателя правления "Нафтогаза" минимум на один год, то есть до 22 марта 2020 года", — говорится в письме.

Уровень заработной платы, отмечается в документе, составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом. При этом Коболев, в случае восстановления в должности, не будет получать ежемесячные и квартальные премии. В то же время, он сможет рассчитывать на ежегодную премию при определенных условиях.

"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым — наращивание добычи газа в течение года", — отмечается в письме.

Как уточнили в документе, премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план "Нафтогаза".

Напомним, Кабинет министров Украины заявил, что имеет исключительное право избрания и прекращения полномочий председателя и членов правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сказано в уставе компании, утвержденном в 2016 году, отметили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что контракт с Андреем Коболевым, который заканчивается 22 марта, не будет продлен, а с 23 марта будет объявлен открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины».

Коболев, в свою очередь, заявил, что данное решение правительства противоречит украинскому законодательству и духу проводимых реформ.