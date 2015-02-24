Украинцы стали на треть меньше покупать бензин

В Украине реализация бензина для автомобилей через сеть АЗС, без учета оккупированного Россией Крыма, в январе 2015 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с январем 2014 года на 34,1% - до 138,1 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным ведомства, по сравнению с декабрем 2014 года реализация бензина в январе 2015 года в натуральном выражении сократилась на 22,3%.

Дизельного топлива через сети АЗС в январе 2015 года было продано 100,9 тыс. тонн, что на 22,1% меньше показателя января 2014 года и на 24,3% меньше, чем в декабре 2014 года.

В целом, в январе 2015 года через сети АЗС продажи нефтепродуктов сократились по сравнению с декабрем до 5,650 млрд грн до 7,311 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 24 февраля составили в среднем 21,5 грн.