«Газпром» придумал, как «Северный поток-2» может обойти газовую директиву Евросоюза - СМИ

50 км газопровода могут отдать другой компании.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG – может выделить последние 50 км газопровода в отдельную компанию.

Читайте также"Будет плохо": эксперт предупредил о грозящих Украине проблемах из-за "Северного потока-2"

Об сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, новая компания будет владеть, и управлять небольшой частью подводного трубопровода в немецких водах, а остальная часть газопровода (почти 1200 км) останется под управлением оператора за пределами юрисдикции Евросоюза, пишет liga.net.

Как отмечает издание, такие меры подорвут принятое Евросоюзом в прошлом месяце решение изменить газовую директиву третьего энергетического пакета.

Ранее Европарламент принял резолюцию о будущих отношениях между ЕС и Россией. Этим документом ЕП во второй раз призвал остановить строительство "Северного потока-2" в Балтийском море. Первую резолюцию с аналогичным требованием евродепутаты приняли 13 декабря 2018 года.

4 марта глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что новая газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока- 2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. К началу марта по дну Балтийского моря проложено 818 км труб газопровода.