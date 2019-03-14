Цены на нефть достигли 4-месячного пика

Фьючерсы на Brent утром выросли на 0,33 процента до $67,77 после подъема до пика 2019 года на уровне $67,84.

Цена на нефть Brent выросла в четверг, достигнув максимума с середины ноября благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК и санкциям США против Венесуэлы и Ирана.

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По словам трейдеров, поддержку ценам также оказало неожиданное снижение запасов и добычи в США.

Фьючерсы на Brent утром выросли на 0,33 процента до $67,77 после подъема до пика 2019 года на уровне $67,84. Фьючерсы на WTI прибавили 0,24 процента до $58,40 за баррель, также торгуясь вблизи рекордной отметки с ноября, достигнутой накануне, пишет Рейтер.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 8 марта, на 3,86 миллиона баррелей до 449,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Аналитики ожидали, что запасы повысятся на 2,66 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США также упала, сократившись на 100.000 баррелей в сутки до 12 миллионов баррелей в сутки.

Тем не менее многие аналитики продолжают ждать, что производство в США достигнет 13 миллионов баррелей в сутки позднее в 2019 или в 2020 году, частично нивелировав сокращение предложения за счет снижения добычи ОПЕК и санкций США.